وزير النقل: مستمرون في تطوير مطار الملكة علياء الدولي

الغد– قال وزير النقل خالد سيف ان مطار الملكة علياء الدولي يمثل مركزا هاما في حركة نقل الزوار والمسافرين للمملكة ويعتبر وجهة مثالية للمسافرين والمستثمرين العرب والاجانب وللسياح والمواطنين من شتى دول العالم .

وأضاف “نسعى لاستكمال مسيرة التطوير والتحديث في المطار ورفع القدرة الاستيعابية بالتوازي مع كفاءة الخدمات وتلبية اي زيادة محتملة لعدد المسافرين، ما سينعكس على تعزيز مكانة الأردن إقليميا على مختلف الصعد، .

جاء ذلك خلال تفقده اول من امس الاجراءات التي تم اتخاذها في المطار للوقاية من مرض كورونا يرافقه رئيس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن هيثم مستو ،حيث استمع الى شرح عن الية عمل الوحدة الطبية الموجودة في المطار وجاهزية الماسحات الحرارية ضمن الإجراءات المشددة في الأردن لمنع دخول فيروس كورونا المتجددة للمملكة واشاد سيف بالجاهزية والكادر الطبي المتواجد على مدار الساعة .

كما تفقد منطقة البرج والتقى بالعاملين واطلع على الاجراءات التي يقومون بها على مدار الساعة من ضبط للحركة الجوية عبر الاجواء الاردنية واستمع الى شرح مفصل عن آلية عمل البرج والى التطلعات المستقبلية في ظل التطور في الزيادة التي يشهدها المطار من حركة الطائرات والزيادة في اعداد القادمين والمغادرين .

يذكر بان وزارة النقل قامت مؤخر بتركيب خمس اجهزة حديثه ومتطورة لتفتيش الأمتعة حيث تم تركيب جهاز في مبنى القادمين واربعه اجهزة في منطقة الشحن الجوي تعمل على مبدأ ثلاثي الابعاد واشتملت الجولة التدقيق على عدد من الجوانب الامنية التي تم تطويرها وتحديثها مؤخرا بأفضل وسائل التدقيق والمتابعة لإجراءات المسافر عالميا .