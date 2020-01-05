وزير النقل يتفقد الأعمال الإنشائية لمسار ومحطة مشروع باص التردد السريع

عمان- تفقد وزير النقل خالد سيف امس السبت، الأعمال الإنشائية لمسار ومحطة مشروع باص التردد السريع الرئيسة في محافظة الزرقاء.

ودعا سيف خلال الجولة للارتقاء بمنظومة النقل في المملكة من خلال وجود شبكات نقل متنوعة ذات ملامح واضحة منظمة تقوم بدورها على أكمل وجه.

وقال: إن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع لتطوير وتعزيز منظومة النقل بشكل عام ومنظومة نقل الركاب بشكل خاص، وان الهدف الاساس من اقامة مثل هذه المشاريع هو ايجاد وسائط نقل متعددة الانماط تسهيلا على المواطنين وتسهيل حركتهم ضمن اسس ومعايير دولية.

وشدد على ضرورة ترسيخ نهج التواصل والتشاركية مع الجهات المعنية من خلال اللقاءات المستمرة والدراسات اللازمة لبيان آلية ربط المجمعات مع محطة باص التردد السريع الرئيسة في محافظة الزرقاء، بما يضمن سهولة وسلاسة وصول الراكب إلى المحطة الرئيسة للمشروع.

واطلع سيف على مسار الباص وما سيرافقه من تحويلات واغلاقات ضمن محافظة الزرقاء، والمسار الذي سيربط بين عمان والزرقاء وصولاً إلى المحطة الرئيسة في صويلح.

وتأتي هذه الزيارات التفقدية ضمن سلسلة من البرامج التي تندرج تحت خطة زمنية عملية للوقوف على حيثيات المشاريع التنموية للوزارة وهيئة تنظيم النقل البري.-(بترا)