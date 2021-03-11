وزير النقل يدعو لزيادة الرقابة على وسائط النقل العام

عمان- الغد- اجتمع وزير النقل وجيه عزايزة في مكتبه وبحضور مدير عام هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي مع نقيب اصحاب السيارات العمومية محمد ابو حيدر ونقيب اصحاب الباصات الاردنية عبد الرزاق الخشمان ونائب نقيب اصحاب السيارات السياحية نضال العريدي.

واستمع وزير النقل خلال اللقاء الى أبرز المشاكل والتحديات التي تواجه القطاعات وطالب المجتمعون بزيادة العمر التشغيلي بالحوافز وبدل التعطل وإيجاد حلول لموضوع سيارات التطبيقات الذكية غير المرخصة وانعكاساته على مستوى الخدمات المقدمة ودراسة امكانيه عمل سيارات التكسي اثناء الحظر الجزئي بخدمة التوصيل ( الدلفري) والمعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع وموضوع اعفاء السيارات السياحية من الرسوم الجمركية للمساعدة في الحد من انعكاسات جائحة كورونا على القطاع.

وشدد وزير النقل على ضرورة زيادة الرقابة على وسائط النقل والتركيز على ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي و اتخاذ الإجراءات الكفيلة لايجاد الحلول المناسبة و ضرورة مراقبة كافة مراكز الانطلاق والوصول للوقوف على الجاهزيتها والالتزام بتعليمات السلامة العامة و اخضاع العاملين على وسائط النقل المختلفة الى دروات تدريبية تأهيلية من شأنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للأخوة المواطنين