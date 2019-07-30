وزير النقل يلتقي السفير البلغاري

عمان- الغد- قال وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة خلال لقائه السفير البلغاري المعتمد الدكتور ديميتر ميخائلوف ان البلدان يرتبطان باتفاقية للنقل الدولي للركاب والبضائع ، ويتم سنوياً تبادل تصاريح للنقل الدولي للبضائع على الطرق، بموجب الاتفاقية بين المملكة وبلغاريا يسمح سنوياً بمنح (500) تصريح نقل دولي من بلغاريا الى المملكة .

واضاف الخصاونة ان البلدين يرتبطان باتفاقية في مجال الملاحة التجارية البحرية والموانئ بين البلدين ، كما تم توقيع تعهد لتبادل الاعتراف بشهادات الأهلية البحرية وركز على دراسة إمكانية توفير فرص تدريب لخريجي طلبة الدراسات الاساسية في المؤسسات التعليمية على متن السفن الوطنية لكلا البلدين ، والتعاون في مجال عمل السلطات والادارات البحرية والبحث في إمكانية تبادل الخبرات بهذا المجال لتعزيز الامن البحري و السلامة البحرية، والتعاون في مجال المحافظة على البيئة البحرية وعمليات البحث والانقاذ.

اما في المجال الجوي فقد تم التوقيع في بروكسل على اتفاقية الطيران الاوروبية المتوسطية (الشاملة) والتي تتضمن تحرير النقل الجوي والموقعة بين الاردن من جهة والاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه من جهة اخرى.

وفي نهاية اللقاء ثمن وزير النقل التعاون المشترك داعيا الى مزيد من اللقاءات لتوثيق العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وخصوصا في مجال النقل بكافة انماطه .