وزير النقل يلتقي برئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطري

التقى وزير النقل المهندس وجيه عزايزة في مكتبه اليوم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطري محمد فالح الهاجري والوفد المرافق له وبحضور رئيس هيئة مفوضي الطيران المدني الكابتن هيثم مستو وقد بحث معه الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بالطيران المدني بين البلدين الشقيقين .

واكد عزايزة خلال اللقاء على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي منوها الى ضرورة زيادة التعاون والتشاور في سبل رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين في كلا البلدين .

من جانبه نقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطري الهاجري رسالة الى عزايزة من اخيه وزير المواصلات القطري جاسم بن سيف السليطي والتي جاء فيها التركيز على عمق العلاقات وضرورة زيادة اطر التعاون المشترك بكافة انماط النقل والتركيز على قطاع الطيران بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها القيادتين في البلدين الشقيقين .