وزير النقل: 250 شاحنة تدخل العراق يوميا

احمد التميمي



اربد – قال وزير النقل المهندس أنمار الخصاونة إن حركة النقل والشحن التجاري بين الأردن والعراق ستشهد انتعاشا ملموسا خلال الاشهر القليلة القادمة على ضوء التسهيلات والمزايا التي أعلنت الحكومة توفيرها لحركة النقل التجاري من ميناء العقبة الى العراق.

واشار الخصاونة خلال لقائه اليوم الثلاثاء مجموعة من المشغلين لخطوط النقل العام العاملة في اربد بحضور محافظها رضوان العتوم إلى أن 21 ألف شاحنة تأثرت بأغلاق معبري الكرامة وجابر الحدودية خلال السنوات الماضية والوضع بدأ بالتحسن تدريجيا مع افتتاح المعبرين.

ولفت الخصاونة إلى أن معدل دخول الشاحنات لساحة التبادل بين الأردن والعراق كان من 10 – 5 شاحنات يوميا والآن بعد اتفاقية السماح دخول الشاحنات الاردنية والوصول الى أي موقع داخل العراق أصبح العدد 250 شاحنة، إضافة الى أن العراق سمح باستيراد البضائع من ميناء العقبة وهو الامر الذي سيزيد من اسطول الشاحنات الاردنية التي ستدخل الى العراق.

وأضاف ان الوزارة قامت بالعديد من الاجراءات للحد من زيادة اعداد الشاحنات، حيث تم الغاء الاعفاءات الجمركية بقرار من مجلس الوزراء ولن يسمح بضم اي شاحنة جديدة إلا بعد شطب الشاحنة القديمة.

وردا على سؤال حول مزاحمة السيارات الخصوصي للعمومي في نقل الركاب، أكد الخصاونة أنها مشكلة تؤرق الوزارة وانها تتابع مع الأجهزة الأمنية ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، مؤكدا انه تم تحرير خلال الشهرين الماضيين 600 ألف مخالفة العمل مقابل الأجر وتم حجز مركباتهم في الساحة المخصصة للحجز.

وأوضح المحافظ العتوم أن اربد تضم 8 مجمعات ومراكز انطلاق ووصول وان عدد وسائط النقل العام يبلغ 3216 واسطة وأن عدد مكاتب التاكسي الأصفر في المحافظة يبلغ 42 مكتب تعمل عليها 1720 سيارة تاكسي، إضافة الى عدد من الحافلات التابعة لشركات استثمارية مشغلة لبعض الخطوط كمستشفى الملك المؤسس والمدن الصناعية .

وأكد رئيس لجنة الخدمات والنقل النيابية النائب خالد ابو حسان ان مساهمة قطاع النقل والشحن بالاقتصاد الوطني انخفضت الى 10% بعدما كانت تشكل سابقا حوالي 25 %.

وقال إن اربد بات بحاجة ملحة لمركز انطلاق جديد ونموذجي في مناطق امتدادها وتوسعها وبعيدا عن الازدحامات التي يشهدها موقع مركز الانطلاق الرئيس/مجمع عمان الجديد.

وقال ابو حسان انه يقع على عاتق الحكومة جديا التفكير من الان والتخطيط لإنشاء مجمع جديد لإربد في المنطقة الشرقية التي اعلن رئيس بلدية اربد الكبرى بوقت سابق انها ستكون اربد الجديدة مستقبلا.

وقال النائب جودت الدرابسة ان العديد من خطوط النقل تضررت بفعل التصاريح المؤقتة وطالب بإعادة النظر فيها، لافتا الى أن عدد من الخطوط لم يطرا عليها اي اضافات منذ عقود رغم ارتفاع حجم الكثافة السكانية التي تخدمها في الوقت الذي توجد بها خطوط عديمة الجدوى وتتكبد خسائر مستمرة.

ودعا النائب راشد الشوحة الحكومة الاسراع بتنفيذ وعود سابقة قطعتها على نفسها بإيجاد حل لمعاناة طلبة المدارس في المدينة والقرى الذين يضطرون للبحث عن وسائط نقل تقلهم من منازلهم الى مدارسهم البعيدة وبالعكس.