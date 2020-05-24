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وزير خارجية الصين: بكين وواشنطن تقتربان من “حافة حرب باردة جديدة”

منذ 3 ساعات

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بكين -حذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد من أن الصين والولايات المتحدة تقتربان من “حافة حرب باردة جديدة”، معبراً عن أسفه لتصاعد التوتر مع واشنطن حول وباء كوفيد-19.
وقال وزير الخارجية الصيني أمام صحافيين “لفت نظرنا أن بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة تأخذ العلاقات الأميركية الصينية رهينة وتدفع البلدين باتجاه حرب باردة جديدة”. وأضاف “إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة”.- (أ ف ب)

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