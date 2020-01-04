وزير خارجية قطر في إيران.. لقاء ظريف وروحاني بعد مقتل سليماني

طهران- عقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة أولى من المحادثات مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له في طهران اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن الجولة الثانية من المحادثات بين الوزيرين سوف تعقد على انفراد.

وأضافت الوكالة، أنه بعد لقاء الوزير القطري مع ظريف، سيلتقي المسؤول القطري بالرئيس الإيراني حسن روحاني.

وتأتي زيارة الوزير القطري بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني فجر أمس الجمعة في هجوم أمريكي قرب مطار بغداد.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وصل ظهر اليوم السبت إلى طهران، للقاء المسؤولين الإيرانيين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عن المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، أن وزير الخارجية القطري سيصل السبت إلى طهران ويلتقي ظريف، دون تفاصيل أكثر.

ويعتبر وزير الخارجية القطري أول مسؤول خليجي يصل إيران بعد إعلان اغتيال سليماني، وسط تصاعد في حدة التصريحات بين واِشنطن وطهران. (الجزيرة)