وسائل إعلام ألمانية تمتنع عن إرسال مراسلين لتغطية كأس السوبر

برلين – ستمتنع قناة (سكاي) المدفوعة ومنصة DAZN الرقمية الألمانيتين، اللتين ستبثان مباراة كأس السوبر الأوروبي بين بايرن ميونخ الألماني وإشبيلية الإسباني الخميس، عن إرسال مراسلين إلى بودابست بسبب حالة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تلك المدينة.

وقالت القناة الألمانية في بيان لها إن “سكاي اطلعت على التغيير الذي طرأ على الوضع في بودابست، وعلى عكس ما كان مقررا في البداية، لن يكون هناك مراسلون”.

وسيتولى المعلقان سيباستيان هيلمان وولف فوس مهمة التعليق على المباراة من الاستوديو في ألمانيا.

من جانبها، أفادت منصة DAZN بأن الرحلة كانت مقررة ولكنها ألغيت بسبب وضع الفيروس التاجي في المدينة، وأعلنت أن معلقيها سيتابعون المباراة من أحد الاستوديوهات في ألمانيا.

وحذر رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس سودر، مرارا وتكرارا من أن السفر إلى بودابست يمثل خطرا، بل إنه قال إن هذا سيكون قرارا “أحمقا”.

وحصل مشجعو بايرن ميونخ على ما مجموعه 2.100 تذكرة، ولكن ما لا يقل عن 800 مشجع أعادوها ثانية.

يذكر أن وزارة الخارجية الألمانية تصنف العاصمة المجرية منطقة خطرة بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي وصل معدل الإصابة به في بودابست إلى 100 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة. – (إفي)