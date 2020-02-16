وساطة نيابية تنهي إضراب الباصات بـ 3 شروط -صور

حمزة دعنا

عمان– تمكن وساطة نيابة قادها النائب معتز ابو رمان من إنهاء إضراب الباصات في المملكة بعد الوصول إلى ثلاثة حلول مع هيئة تنظيم النقل البري.

وفي التفاصيل قال أبو رمان للغد ان تقرر وقف العمل بالقرار المتعلق باستبدال الحافلات والحافلات المتوسطة وذلك لدراسة العمر التشغيلي من كافة الجوانب.

وأضاف أبو رمان انه تم تشكيل لجنة لدراسة مطالب أصحاب الحافلات والحافلات المتوسطة العاملة على خطوط النقل العام.

واكد، على أن الهيئة ستقوم بدراسة مقترح تقدم به بخصوص الإعفاءات الجمركية والضريبة ورفع الحوافز الممنوحة للاستبدال التحديثي.

يشار الى ان أصحاب ومشغلو باصات وحافلات في عدد من المحافظات نفذوا إضرابا عن العمل تسبب بشل حركة النقل؛ حيث توقفت وسائط النقل العام بسبب القرارات المتعلقة بالعمر التشغيلي للباصات، وإلزامهم بتشكيل شركة تجمع أصحاب الباصات في كل محافظة.