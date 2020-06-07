وسام الاستحقاق المجري للأردنيين عوض وحمدان

عمان- منح رئيس جمهورية المجر يانوش آدر وسام الاستحقاق المجري للأردنيين سمير حمدان وزهير عوض.

جدير بالذكر ان قرار منح وسام الاستحقاق كان قد صدر في شهر شباط هذا العام ونشر في الجريدة الرسمية، إلا ان مراسم التسليم قد جرت قبل بضعة أيام وذلك نتيجة الوضع الوبائي القائم.

بهذه الجائزة تعبّر دولة المجر عن تقديرها وامتنانها لمالكي شركة ” ميلو مود” لما قدموه من إنجازات في مجال التطوير العقاري والعمل الفندقي على مدى العقدين الماضيين.

وقال حمدان وعوض” نحن سعيدون جدا بهذا الوسام تقديرا لعملنا خلال العشرين سنة الماضية. بودابست من اجمل مدن العالم وان لم تكن اجملها على الاطلاق، نحن نشعر بالفخر والاعتزاز لما قدمناه ونقدمه يوم بعد يوم من إنجازات لتسمو بهذه السمعة المرموقة في العالم”.

واشارا إلى أن “قطاع السياحة يقف حاليا أمام تحديات لم يشهد لها نظير من جراء الازمة الوبائية العالمية، لذلك باعتقادنا ان الخروج من هذه الازمة يحتاج إلى التخطيط السليم والتفكير الإيجابي. نحن في شركة “ميلو مود” اتخذنا هذه القاعدة شعارا لعملنا للخروج من الازمة وسوف تكون عنواننا في المستقبل لبناء نجاحات اخرى.”