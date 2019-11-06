وسام امبراطوري ياباني لنائب رئيس الوزراء الأسبق جعفر حسان

طوكيو – منحت الحكومة اليابانية وسام الشمس المشرقة، النجمة الذهبية والفضية، لنائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأسبق جعفر حسان لمساهمته في تعزيز العلاقات الودية والفهم المتبادل بين اليابان والأردن.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان رسمي إنه جرى تكريم الوزير الأسبق حسان مع شخصيات عالمية وعربية حصلوا على أوسمة ونياشين إمبراطورية بدرجات مختلفة، نظير إنجازاتهم على صعيد تعزيز العلاقات بين بلدانهم واليابان في شتى المجالات.

وسوف يتم منح الوسام في مراسم خاصة تقام في القصر الإمبراطوري غداً الخميس بحضور الإمبراطور ناروهيتو، ورئيس الوزراء شينزو آبي.-(بترا)