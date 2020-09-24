“وسام” بعددها 304.. باقة من الإبداعات ترسم معاني الإنسانية

عمان- الغد- صدر العدد 304 من مجلة “وسام” الشهرية، التي تصدر عن وزارة الثقافة الأردنية للأطفال. وجاء العدد ليقدم باقة من الإبداعات، التي جاءت لتحاكي الواقع وتؤطره بالجمال ومعاني الإنسانية والأخلاق وتقدم الشخصية الفاعلة في المجتمع، فكان منها: القصائد الشعرية، والنصوص القصصية، والسيناريو، إضافة إلى الأبواب الجديدة والملفات التي تم استحداثها في المجلة، وشارك فيها نخبة من المبدعين الصغار والكبار حسب الآتي:

في الشعر: قصيدة “العيد” للشاعر د. منير عجاج، رسوم عبد الله أبو صاع.

قصيدة “الليل والشتاء” للشاعر د.فلاح العتيبي، رسم سمية أبوحجير.

قصيدة “النظافة” للشاعر علي البتيري.

قصيدة “منازل” للطالبة الشاعرة حنين ماجد الزعبي.

وناقشت النصوص القصصية والسيناريوهات المقدمة مواضيع حياتية مهمة منها كورونا وطرق الوقاية منها، حب المساعدة والتعاون، الذكاء وحسن التصرف، الإرادة القوية وتحدي الصعاب وكان منها:

قصة “كورونا ابتعد عني” للأديبة دينا بدر، رسوم بيان زريقات.

قصة “وسام وكورونا” للأديبة ليلى أرزين، رسوم سوسن الفقهاء.

قصة “حلم الثعلب” للأديب حسن بنمونه، رسوم إخلاص الزغاتيت.

قصة “ميلاد الحذاء” للأديب رمزي الغزوي، رسوم أيمن غرايبة.

قصة “نيدانه” للأديب الدكتور زياد أبو لبن، رسوم زينة السلطي.

“فراشة مروة” سيناريو ورسوم نضال البزم.

“الإجازة الصيفية” سيناريو ورسوم راشد الكباريتي.

واشتمل باب “ترجمات” على قصة من الأدب العالمي وجاءت بعنوان “أنظر إلى النعم لا إلى النقم” ترجمة د. سعيد الخواجة.

أما ملف “معالم من وطني” فجاء ليقدم قصة بعنوان “رحلة إلى قلعة الشوبك” للأديب محمد الجبور.

وناقشت الملفات قضايا والأبواب عناوين جادة ومهمة، فكان منها:

ملف (الطفل الرياضي) الذي قدم مقالا حول رياضة “ركوب الخيل” من إعداد جمال أحمرو.

ملف (ماما تقرأ لي) وحمل قصة بعنوان “درهم وقاية” للأديب سمير الشريف.

ملف (كوخ الإبداع الطفولي) وقدم مقالة عن أضرار الألعاب الالكترونية وتأثيرها على الأطفال، إعداد حمزة جمال أحمرو.

ملف (فنون وتسالي)، وقدم فيه نزار فوزي ألعابا وتسالي تحفز الصغار على التفكير والمشاركة والإبداع، وحملت عناوين: (ارسم معنا، كم العدد، متطابقان، أعواد ثقاب، والطريق الصحيح)، أما (كرز وخرز) فقدم فيه طريقة إعداد “بطاطا بوريه” وطريقة صنع كوب الورق الملون.

وجاء كاريكاتير العدد تحت عنوان “النظافة” للفنان نبيل الحسنات.

كما اشتمل العدد على باب استطلاع للرأي الذي حمل عنوان “ماذا تفعل بالصيف؟”، وجاء من إعداد الطالبة زينب حامد هندي، وشارك فيه كوكبة من الطالبات والطلاب الذين قدموا من خلاله آراء متباينة حول كيفية قضاء العطلة الصيفية.

هذا وقد تضمن العدد ملف صور براعم وسام.

ويذكر أن العدد من تصميم وإخراج محمد الزعبي، أما لوحة الغلاف فكانت من إعداد شروق بشناق.

وجاءت كلمة أسرة التحرير بمثابة دعوة للصغار للمشاركة في المجلة التي تكونت من: رئيس التحرير الدكتور ناصر شبانة، ومديرة التحرير الدكتورة سعاد عريقات.

هيىئة التحرير: حسن ناجي، عمار الجنيدي، انتصار عباس،

سكرتيرة التحرير غدير منصور.