وسام صليبا يتحدى مرضا شرسا

تحدث الممثل اللبناني وسام صليبا في لقاء مع ET بالعربي عن حالته الصحية بعد تشخيصه بمرض التصلب اللويحي.

والتصلب اللويحي هو مرض يؤدي في كثير من الأحيان إلى عطل بالدماغ وبالنخاع الشوكي.

كان الملفت تقبل وسام صليبا للمرض نفسياً وجسدياً، حيث لم يوقفه عن شغفه بعمله.

وخلال رحلة العلاج قدّم أكثر من عمل، كما أنّه خرج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشارك تجربته لنشر التوعية.

وبالمثل، شارك صليبا ببرامج طبية وتحدث من خلالها عن المرض.

وأثناء حديث ET بالعربي مع صليبا، أوضح أنه مازال في فترة العلاج.

كما تحدث عن أعراض المرض فقال:”له علاقة بالشلل والتنميل وبصير بتتراجع شوي شوي بس العلاجات تطورت لإنه من أربعين سنة ما كان فيه علاج لهالشي، فبتشوف حالات كتيرة”.

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