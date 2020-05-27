“وساوس”..أول مسلسل سعودي ضمن أعمال نتفلكس الأصلية

عمان-الغد-أعلنت منصة نتفلكس عن موعد عرض مسلسل “وساوس” هو أول عمل درامي سعودي.

ويمثل جزءاَ من المحتوى الدرامي الخليجي بشكل عام حيث يقدم منظوراَ مختلفاً للدراما الخليجية بما يتناسب مع طبيعة المتابعين عالمياً.

كما صرحت رئيسة الاستحواذ وترخيص المحتوى في نتفلكس نهى الطيب (نؤمن بأن القصص الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان وتثير إعجاب المشاهدين أينما كانوا).

و”وساوس” من اخراج : هناء العمير وكتابة : رولان حسن وتمثيل : (عبد المحسن النمر وشيماء الفضل، وميسون الرويلي، وإلهام علي، وندى توحيد، ونور العنبر، وليلى عربي)، وإنتاج شركة الظواهر الترفيهية السعودية.

وتدور أحداث”وساوس” المكون من ثمان حلقات حول عائلة تواجه شكوكاً تحيط بوفاة كبير العائلة (حسان) الذي يعود ماضيه الغامض إلى الظهور قبل أيام من الموعد المنتظر لإطلاق التطبيق الذكي الجديد لشركته

لـ يتم الكشف عن الحقائق بشكل مستمر، ولكن من منظور مختلف لأبطال العمل.

ويقدم “وساوس” حبكة درامية للأحداث التي تحمل في طياتها العديد من المشاكل الاجتماعية، مثل الخلافات الأسرية وصراع البقاء في عالم الأعمال، والتي يعتريها الغموض من كل جانب.