وست بروميتش يلحق الهزيمة الاولى بتشلسي منذ وصول توخل

لندن – مني تشلسي بالخسارة الاولى بإشراف مدربه الالماني توماس توخل عندما سقط بنتيجة مدوية ومفاجئة 2-5 على ارضه امام وست بروميتش ألبيون وصيف القاع السبت بعدما طرد له المدافع البرازيلي تياغو سيلفا بعد مرور نصف ساعة، في افتتاح المرحلة الثلاثين من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وحقق تشلسي سلسلة من 14 مباراة من دون هزيمة منذ وصول توخل الى رأس الجهاز الفني خلفًا لفرانك لامبارد في كانون الثاني/يناير الماضي. -(أ ف ب)