وست هام يبيع هولر بأقل من نصف المبلغ الذي اشتراه به في العام 2019

لاهاي – أعلن نادي أياكس أمستردام الجمعة رسميا التعاقد مع اللاعب سيباستيان هولر قادما من وست هام مقابل 22.5 مليون يورو، وهو أقل من نصف المبلغ الذي دفعه النادي الإنجليزي العام 2019 للحصول على خدماته.

وقال المهاجم الإيفواري خلال مقطع فيديو نشرته حسابات النادي الهولندي على شبكات التواصل الاجتماعي “الشيء الوحيد الذي أرغب في فعله هو أن أكون قادرا على إضافة البطولات لسجل أياكس. أتمنى أن ابدأ”.

ووقّع هولر (26 عاما) عقدا مع النادي الهولندي حتى صيف العام 2025 ليدعم بذلك خطه الهجومي الذي يعاني من الإصابات ومنهم ديفيد نيريس وكلاس يان هونتيلار وبريان بروبي ولاسينا تراوري.

وكان الدولي الإيفواري قد انضم لنادي وست هام في تموز/ يوليو من العام 2019 قادما من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 50 مليون يورو، وهو أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي، ولكنه لم يحقق التطلعات والمستوى المطلوب منه بعد تسجيله 14 هدفا وصناعة 3 أخرى خلال 53 مباراة. – (إفي)