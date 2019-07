وست هام يتعاقد مع المهاجم ألير في صفقة قياسية للنادي

لندن – أعلن وست هام يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع الفرنسي سيباستيان ألير مهاجم أينتراخت فرانكفورت في صفقة قياسية للنادي يوم الأربعاء.

وانضم المهاجم البالغ عمره 25 عاما بعقد لمدة خمس سنوات مع بند يتيح التمديد لعام آخر ليصبح رابع لاعب ينضم للنادي اللندني هذا الصيف.

