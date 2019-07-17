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وست هام يتعاقد مع المهاجم ألير في صفقة قياسية للنادي

منذ ساعة واحدة

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لندن – أعلن وست هام يونايتد المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع الفرنسي سيباستيان ألير مهاجم أينتراخت فرانكفورت في صفقة قياسية للنادي يوم الأربعاء.

وانضم المهاجم البالغ عمره 25 عاما بعقد لمدة خمس سنوات مع بند يتيح التمديد لعام آخر ليصبح رابع لاعب ينضم للنادي اللندني هذا الصيف.

ولم يعلن وست هام قيمة الصفقة بينما ذكرت تقارير أنها مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (56 مليون دولار).

وكان فيليبي أندرسون لاعب الوسط هو صاحب أغلى صفقة لوست هام قبل ذلك عندما انضم من لاتسيو في يوليو تموز الماضي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني كسعر مبدئي مع إمكانية وصولها إلى 42 مليون جنيه إسترليني.

– (رويترز)

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