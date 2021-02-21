وست هام يتسلق المركز الرابع على ظهر توتنهام

لندن – عقّد وست هام يونايتد أزمة توتنهام هوتسبرز بفوزه عليه الأحد 2-1 ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم، وارتقى إلى المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتعرض فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو للخسارة الخامسة في آخر ست مباريات بالدوري، دافعاً ثمن انعدام التماسك الدفاعي.

وسجل هدفي وست هام كل من ميكايل أنتونيو (5) وجيسي لينغارد (47)، فيما أحرز البرازيلي لوكاس مورا هدف توتنهام اليتيم (64).

وقبل المباراة، كان مورينيو قد أعرب عن اعتقاده بقدرة فريقه على احتلال أحد المراكز الأربعة الاولى في الدوري، رغم سوء النتائج التي يحققها فريقه في الآونة الأخيرة.

وكان توتنهام احتل المركز الأول أواخر كانون الاول/ديسمبر الماضي، لكنه لم يحقق الفوز سوى في 3 من مبارياته الـ13 الأخيرة.

وبات توتنهام الآن، على عكس توقعات مدربه، في المركز التاسع مع 36 نقطة، فيما أزاح وست هام منافسه تشيلسي الذي تعادل مع ساوثمبتون 1-1 السبت، عن المركز الرابع بفارق نقطتين بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة.

وعلى استاد لندن الأولمبي، وضع أنتونيو وست هام في المقدمة في وقت مبكر من الشوط الأول عندما استلم كرة عرضية منخفضة من الرواق الأيمن، وسددها قوية أنقذها في المرة الأولى قائد الفريق الحارس الفرنسي هوغو لوريس، لتعود إلى أنتونيو الذي أسكنها هذه المرة في الشباك (5).

وأبقى وست هام على سيطرته بعد الهدف، وتقدم أنتونيو من العمق ومرر كرة إلى لينغارد الذي أضاع فرصة تعزيز النتيجة (10).

وبعد ثلاث دقائق، أهدر المهاجم الدولي هاري كاين فرصة إدراك التعادل لتوتنهام من هجمة مرتدة، لكن تسديدته مرت بمحاذاة القائم.

وتألق لوريس في إبعاد رأسية قوية من كريغ داوسون إثر ركنية في الدقيقة 38، ورد عليه حارس وست هام البولندي لوكاس فابيانسكي بإبعاد تسديدة قوية من الأرجنتيني إريك لاميلا (43).

ومع بداية الشوط الثاني، أشرك مورينيو النجم الويلزي غاريث بايل، للبحث عن التعادل، لكن الرد كان مغايراً بفضل لينغارد الذي ضاعف النتيجة في الدقيقة 47.

وانتظر توتنهام حتى الدقيقة 59 لتهديد مرمى خصمه، عبر ركلة حرة مباشرة نفذها كاين، ومرت إلى جانب القائم الأيسر للحارس، قبل أن يقلص مورا النتيجة في الدقيقة 64 برأسية منحته هدفه الأول في الدوري منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وحاول توتنهام إدراك التعادل في أكثر من مناسبة، أبرزها فرصة مورا (67)، وتسديدة بايل قرب القائم (73).

وأهدر توتنهام فرصة محقق للتعديل، عندما أعاد كين الكرة إلى الوراء نحو بايل الذي أطلق تسديدة صاروخية ارتدت من العارضة (78).

كما أضاع رجال مورينيو فرصة أخرى في الوقت بدل الضائع، عندما أطلق الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين تسديدة ارتدت من القائم (90+3).

ويلعب لاحقاً أستون فيلا مع ليستر سيتي، وأرسنال مع مانشستر سيتي المتصدر، ومانشستر يونايتد مع نيوكاسل يونايتد.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء برايتون مع كريستال بالاس. – (أ ف ب)