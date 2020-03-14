وست هام يُطالب بإلغاء الموسم الحالي لبطولة الدوري الإنجليزي

لندن – طالب نادي وست هام الإنجليزي، على لسان نائبة رئيس النادي، كارين برادي، بإعلان هذا الموسم من البريميرليغ “لاغ” إذا لم يكن هناك إمكانية لاستكماله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مقالة نشرتها صحيفة (ذا صن) البريطانية، قالت برادي: “لا يمكن تجنب إمكانية إلغاء البريميرليغ والدوريات الأدنى من كرة القدم الإنجليزية، وإعلان هذا الموسم لاغ، لأنه إذا لم يتمكن اللاعبون من اللعب، لا يمكن أن تقام المباريات”.

Sorry Liverpool but the Premier League has to be declared null and void if players can’t play again | @karren_brady https://t.co/6QACqgrMwz pic.twitter.com/o2Ie8t57lP — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 14, 2020

وتعتقد برادي أن آمال البريميرليغ في استئناف كرة القدم اعتبارا من الرابع من أبريل (نيسان) المقبل بمثابة “حلم”، معتبرة أن الإجراء “المعقول والعادل هو إعلان الموسم لاغ”.

يشار إلى أن ليفربول يتصدر البريميرليغ حاليا بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه، وحال تم اتخاذ مثل هذا القرار سيحرم الفريق من التتويج باللقب للمرة الأولى منذ 30 عاما.

ومن المقرر أن تجتمع رابطة الدوري الإنجليزي الخميس لبحث الاستراتيجية التي سيتم إتباعها لبقية الموسم. (إفي)