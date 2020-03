وست هام يُطالب بإلغاء الموسم الحالي لبطولة الدوري الإنجليزي

لندن – طالب نادي وست هام الإنجليزي، على لسان نائبة رئيس النادي، كارين برادي، بإعلان هذا الموسم من البريميرليغ “لاغ” إذا لم يكن هناك إمكانية لاستكماله بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي مقالة نشرتها صحيفة (ذا صن) البريطانية، قالت برادي: “لا يمكن تجنب إمكانية إلغاء البريميرليغ والدوريات الأدنى من كرة القدم الإنجليزية، وإعلان هذا الموسم لاغ، لأنه إذا لم يتمكن اللاعبون من اللعب، لا يمكن أن تقام المباريات”.

