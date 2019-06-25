وسطاء تأمين يختتمون ورشة العمل التطبيقية على برمجية “إكسل”

عمان- اختتمت، مساء أول من أمس، أعمال ورشة عمل “Applied Excel for Insurance” التي عقدت بتنظيم من الاتحاد الأردني لشركات التأمين بالتعاون مع مركز “لينكس للتدريب والاستشارات وحلول الأعمال”.

وشارك في ورشة العمل (30) مشاركا من سبع شركات تأمين محلية (شركة سوليدريتي الأولى للتأمين، شركة التأمين الإسلامية، شركة المنارة للتأمين، المجموعة العربية الأردنية للتأمين، المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، شركة التأمين الوطنية، وشركة التأمين العربية- الأردن)، كما شارك ثلاثة مشاركين من شركة ابكس لوساطة واستشارات التأمين وإعـادة التأمين ومشارك من الجمعية الأردنية لوسطاء التأمين، بالإضافة الى مشاركين من الاتحاد.

وقد قام بتغطية جلسات ورشة العمل السيد نادر دكيدك، وهو مدرب معتمد من مركز لينكس للتدريب والاستشارات متخصص بمواضيع عدة منها برمجيات إكسل، لديه خبرة قوية في هذا المجال؛ حيث إن الخبرة المهنية لديه تزيد على 22 عاماً في مجال البرمجيات وتحليل النظم وإدارة المشاريع المختصة بتطوير عمل شركات التأمين إلكترونياً، له باع طويل في إدارة قواعد البيانات المختلفة وتصميم واستخراج التقارير الخاصة بمتخذي القرار في المؤسسات التي عمل بها، وهو حالياً يعمل كمستشار في مجال نظم المعلومات، والوجود الإلكتروني للشركات.

وقد افتتحت الورشة بالترحيب بالمشاركين من قبل الاتحاد الأردني لشركات التأمين والذي رحب بفرصة التعاون مع شركة لينكس، كما وقام السيد جمال الدويك مدير شركة لينكس بالتعريف بالشركة وخدماتها وإمكانيات التعاون بين الاتحاد والشركة في مجال التدريب.

وهدفت ورشة العمل الى إكساب المشاركين المهارات والمعرفة بمميزات ووظائف برنامج إكسل من شركة مايكروسوفت، وتعزيز معرفتهم من استخدام إكسل في بيئة عملهم، كما اكتسب المشاركين مهارات تساعده على أداء المهام اليومية والدورية؛ حيث تمكن المشاركون في نهاية ورشة العمل من استيراد بيانات من تقارير الأنظمة التأمينية المختلفة Insurance Systems، تأدية مهام تدقيق البيانات Reconciliation، ربط الملفات المختلفة Linking، الترابط التشعبي Hyperlink، مهارات الحفظ الإلكتروني للبيانات Data Storing، كيفية تنظيم البيانات والمعلومات، تصميم تقرير حسب متطلبات متخذ القرار، طباعة التقرير إلكترونياً وتحويل التقرير إلى إكسل، تحضير القوائم، التحليل والتجميع.