وسط ترقب الهجوم الكبير.. روسيا تصعد ضرباتها على أوكرانيا

عواصم – أصاب قصف روسي مزيدا من الأهداف المدنية في أوكرانيا، lما تسبب في نشوب حريق بمستشفى شمال شرقي البلاد، حسبما قال مسؤولون أوكرانيون محليون، أمس.

وتشتبه كييف في اعتزام موسكو شن هجوم جديد مع حلول الذكرى الأولى للعمليات العسكرية، أواخر الشهر الحالي.

وأفادت وكالات طوارئ إقليمية أوكرانية باشتعال حريق في مستشفى بمدينة فوفتشانسك، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين نتيجة للقصف الروسي.

وذكرت دائرة الطوارئ الحكومية في إقليم خاركيف شمال شرقي البلاد، في بيان نشر على الإنترنت، أن القصف تسبب في عدة حرائق بالمدينة، من بينها حريق في مستشفى مكون من طابقين.

وقالت السلطات إن فرق الطوارئ أجلت 8 مدنيين من المستشفى قبل إخماد الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات.

تقع فوفتشانسك في إقليم خاركيف الذي سيطرت روسيا بعد بدء عملياته البلاد في 24 شباط(فبراير) من العام الماضي، واستعادتها أوكرانيا بعد هجوم مضاد العام الماضي ايضا.

ويقول متابعون إن الهجوم الروسي المتوقع قد يسعى إلى استعادة الأراضي، التي فقدتها موسكو في ذلك الهجوم المضاد. ويرى المسؤولون الأوكرانيون أنهم يتوقعون شن حملة هجمات جديدة في شرق وجنوب البلاد، حيث يسعى الكرملين جاهدا لتأمين المناطق التي ضمها. وما تزال أوكرانيا وروسيا تدربان قواتهما الجديدة، وتجمعان المزيد من السلاح، لأجل كسب المعركة.

وزارة الدفاع البريطانية

وذكرت وزارة الدفاع البريطانية في تقييم، الثلاثاء، أن روسيا “تستعين بوحدات تفتقر إلى الخبرة والعدد لتحقيق أهداف غير واقعية بسبب الضغط السياسي”.

وأضافت: “القادة الروس سيستمرون على الأرجح في المطالبة بتحقيق تقدم كاسح، ومن غير المحتمل أن تتمكن روسيا من حشد القوات اللازمة للتأثير بشكل كبير على نتيجة الحرب في غضون الأسابيع المقبلة”.

روسيا: تدخل الناتو بتصعيد

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس، أن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تدفع حلف شمال الأطلسي فعلياً إلى الصراع، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى مستوى “لا يمكن التنبؤ به” من التصعيد.

وقال شويغو إن “الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إطالة أمد الصراع قدر الإمكان”، وفق ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس للأنباء.

كما أضاف أنه “حتى يفعلوا ذلك، بدأوا في توفير أسلحة هجومية ثقيلة وحث أوكرانيا علانية على الاستيلاء على أراضينا”، مردفاً: “في الواقع، مثل هذه الخطوات تجر دول حلف شمال الأطلسي إلى الصراع ويمكن أن تؤدي إلى مستوى لا يمكن التنبؤ به من التصعيد”.

“تتقدم بنجاح”

إلى ذلك أكد أن هجوم موسكو الأخير في شرق أوكرانيا يتقدم “بنجاح” في وقت تتوقع كييف هجوماً روسياً واسعاً وتطالب الغرب بمضاعفة مساعداته العسكرية وتسريعها.

وقال إن “المعارك راهناً تتقدم بنجاح في منطقتي باخموت وفوغليدار”. وذكر عمليات السيطرة الأخيرة على 7 بلدات بما فيها سوليدار المجاورة لباخموت، التي انسحبت منها القوات الأوكرانية في كانون الثاني(يناير).

يشار إلى أنه في وقت سابق كشف حاكم أوكراني أن روسيا ترسل تعزيزات إلى شرق أوكرانيا قبل هجوم جديد قد يبدأ الأسبوع المقبل على امتداد جبهة تشهد معارك ضارية منذ شهور.

وقال حاكم منطقة لوغانسك، سيرهي جايداي، للتلفزيون الأوكراني: “نشهد نشر المزيد والمزيد من الاحتياطيات (الروسية) في اتجاهنا، ونشهد إدخال المزيد من العتاد”.

كما أضاف: “إنهم يجلبون ذخيرة تُستخدم بشكل مختلف عن ذي قبل- لم يعد هناك قصف على مدار الساعة. بدأوا يوفرون (جهدهم).. استعداداً لهجوم واسع النطاق. سيستغرق الأمر على الأرجح 10 أيام لحشد الاحتياطيات. بعد 15 فبراير نتوقع (هذا الهجوم) في أي وقت”.

صواريخ بعيدة المدى ودبابات قتال

بينما تخطط أوكرانيا نفسها لشن هجوم في الربيع لاستعادة الأراضي المفقودة، لكنها تنتظر أن يسلمها الغرب ما وعد به من صواريخ بعيدة المدى ودبابات قتال.

فقدد قرر الأميركيون والأوروبيون إرسال دبابات ثقيلة للجيش الأوكراني، حتى يتمكن من التصدي بشكل أفضل للهجوم الروسي وتنظيم هجومه الخاص.

كما تعهدت الولايات المتحدة بتسليم كييف أسلحة يصل مداها إلى 150 كيلومتراً طالبت بها أوكرانيا من أجل أن تكون قادرة على ضرب مستودعات الذخيرة وخطوط الإمداد الروسية.-(وكالات)