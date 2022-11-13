وسط تضاعف أعداد المستفيدين.. “دفء الشتاء”هم يومي لجمعيات بإربد

احمد التميمي

إربد – تستحوذ قضية تأمين منازل أسر معوزة بوسائل التدفئة قبل تعمق أجواء البرد على نشاط العديد من الجمعيات الخيرية في إربد، وسط مضاعفة الجهود أمام تزايد مستمر بأعداد المتقدمين لطلب المساعدة ضمن قوائم المحتاجين.

ووفق عدد من رؤساء الجمعيات، فإن الجهد سيكون مضاعف هذا العام، بسبب ارتفاع اسعار المحروقات، مشيرين الى ان المساعدات ستتركز على تأمين المحروقات للمواطنين، إضافة إلى وسائل التدفئة.

وباتت خيارات تأمين وسائل التدفئة في إربد وقراها محدودة هذا العام، نتيجة ارتفاع غير مسبوق في أسعار المحروقات وخاصة مادتي الكاز والديزل، ما يعني عدم قدرة العديد من الأسر الاعتماد على وسائل التدفئة التقليدية مدافئ الكاز.

يقول رئيس جمعية الجود الخيرية بكفريوبا روحي عواودة، “إن الجمعية ستقوم هذا العام بشراء مادة الكاز وتوزيعها على الفقراء نظرا لارتفاع أسعارها”، مؤكدا “أن أعداد المسجلين في الجمعية للحصول على المحروقات قد تضاعف خلال الأسابيع الماضية”.

وأضاف، “أن الجمعية دأبت ومنذ تأسيسها على توزيع المدافئ والمحروقات على الأسر الفقيرة في مناطق غرب إربد”، مؤكدا “أنه وفي ظل ارتفاع أسعار المحروقات فان الجمعية ستوظف كافة تبرعاتها من أجل تأمين الأسر الفقيرة بالمحروقات”.

وأشار إلى أن “الجمعية لا تستطيع تأمين الفقراء بحاجاتهم الكاملة من وقود المدافئ، وانما يتم منح كل أسرة زهاء 5 لترات من المحروقات وهذه الكمية قليلة مقارنة بما تحتاجه الأسرة في فصل الشتاء الذي يمتد لأكثر من 4 أشهر”.

بدوره، قال الناشط في العمل التطوعي محمد عبيدات إنه تم تشكيل فريق شبابي العام الماضي لجمع التبرعات لشراء المحروقات للمواطنين غير القادرين على شراء المحروقات في ظل ارتفاع أسعارها.

وأشار إلى أن المواطنين الذين يعانون من تدني مستوى الدخل يضطرون إلى شراء مادة الكاز من محطات المحروقات بمعدل لترين لا تكفي لتشغيل مدفأة لمدة ساعتين في اليوم.

وأكد عبيدات أن شتاء هذا العام سيكون قاسيا جدا على الأسر الفقيرة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، داعيا إلى أهمية دعم المبادرة بمبالغ مالية حتى تتمكن الأسر الفقيرة من إشعال وسائل التدفئة بمنازلها.

وقال عضو الهيئة الإدارية في جمعية الفيحاء الخيرية احمد الشيخ كريم “إن الجمعية قامت العام الماضي بتوزيع ما يقارب الـ 5 آلاف دينار من خلال التعاقد مع العديد من محطات المحروقات في إربد لتوزيع مادة الكاز مجانا على الفقراء المحتاجين”.

وأكد كريم “أن جهد الجمعية سيتضاعف هذا العام في ظل عدم قدرة العديد من الأسر على شراء المحروقات لاستخدامها في وسائل التدفئة”، مبيننا “أن الجمعية بدأت بحصر الأعداد التي تحاج للمساعدة تمهيدا للتواصل معها من أجل تأمينها بالمحروقات مع بدء فصل الشتاء”.

وتوالت الرفعات الحكومية لأسعار الديزل والكاز، وانعكس الرفع طرديا على أسعار وسائل التدفئة البديلة، حيث سجل سعر طن الحطب ما بين 150 – 220 دينارا تبعا لنوعيته، في الوقت الذي تضاعف فيه سعر طن الجفت ليصل إلى 150 دينارا، بعد أن كان في سنوات سابقة مخلفا بيئيا يتنازع أصحاب المعاصر وملاك الزيتون آلية التخلص منه.

ويحذر خبراء ومهتمون بشؤون البيئة أن تنعكس تعقيدات ارتفاعات الأسعار سلبيا على الواقع البيئي كالتوسع في ظواهر التحطيب الجائر والتعديات على الثروة الحرجية، ما يضيف عبئا إضافيا على عمليات المراقبة من قبل وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية.

وفيما يردد مواطنون احتمالية تثبيت سعر المشتقات النفطية للتدفئة عند السعر الحالي وهو 17 دينارا و20 قرشا خلال فصل الشتاء، ترتفع مخاوف الأسر الفقيرة من عجز تدريجي في تأمين أي وسيلة دفء خلا فصل البرد.

وكانت الحكومة قد ثبتت السعر قبل 4 سنوات عند قرابة الـ 11 دينارا للتنكة سعة 20 لترا.

وقد شهدت أسعار الكاز والديزل، العام الحالي، ارتفاعا متواصلا حتى تشرين الثاني (نوفمبر) لتبلغ 860 فلسا للتر، حيث أن نسبة الزيادة مقارنة مع أسعار الشتاء الماضي بلغت نحو 40 %، إذ كان سعر اللتر في ذلك الوقت 615 فلسا.

ووصلت أسعار المستهلك لشهر أيلول (سبتمبر) 2022 إلى 108.41 مقابل 102.86 للشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة ارتفاعاً نسبته 5.39 %. وقد أسهم في ذلك الارتفاع بشكل رئيسي، مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 33.30 %، النقل بنسبة 6.90 %، الإيجارات بنسبة 4.48 %، الثقافة والترفيه بنسبة 14.39 % والصحة بنسبة 7.00 %.

احمد المستريحي من لواء الكورة، يعمل مزارعا ومعيلا لأسرة مكونة من 6 أفراد، يؤكد معاناته في صعوبة تأمين وسائل التدفئة، مشيرا إلى انه وفي شتاء العام الماضي كان يستعمل مادة الكاز للحصول على التدفئة، إلا أن تنكة الكاز سعة (20) لترا تضاعفت إلى أسعار جنونية هذا العام.

وأضاف أن صفيحة الكاز لا تكاد تكفي أسرته مدة 3 أيام وبالتالي يحتاج موازنة شهرية لا تقل عن 200 دينار لشراء مادة الكاز للحصول على التدفئة، مؤكدا أن جميع البدائل للحصول على التدفئة باتت مكلفة في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والجفت والحطب وغيرها.

وأكد أن أسرته هذا الشتاء ستبقى بدون تدفئة والاكتفاء بلبس الملابس الشتوية وهو خيار أصبح وحيد في ظل عدم قدرته على شراء المحروقات، لافتا أن شتاء هذا العام سيكون قاصا على الكثير من الأسر الفقيرة وحتى الأشخاص الذي يتقاضون راتب من موظفي القطاع العام.

وأشار إلى انه يملك عددا من رؤوس المواشي ويملك خيارا أن يقوم بتصنيع ما تخلفه تلك المواشي من روث لاستخدامها في عملية التدفئة من خلال تحويلها إلى أقراص “الجلة” ووضعها في وسيلة التدفئة التقليدية، وهو بديل للعديد من أصحاب المواشي في مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.

المواطن علي الهياجنة الذي يعمل موظفا بالقطاع الخاص ويتقاضى راتبا شهريا 350 دينارا، أشار إلى انه تمكن خلال الشهريين الماضيين من تأمين حطب من أشجار الزيتون والمخلفات وغيرها تكفيه لمدة شهر من بدء فصل الشتاء وبعدها سيضطر للجلوس هو أسرته من دون تدفئة.

ويتابع أن العديد من الأسر الفقيرة بدأت منذ وقت مبكر في جمع النايلون والكرتون وأي مواد قابلة للاشتعال ويمكن استخدامها للتدفئة، إضافة إلى جميع مخلفات الملابس القديمة لاستخدامها في التدفئة، مؤكدا أن العديد من المواطنين ولغاية الآن لم يتخذوا أي قرار حول تحديد نوعية وسيلة التدفئة التي سيستخدمونها في الشتاء.

ومع دخول فصل الشتاء وارتفاع أسعار المحروقات، نمت تجارة الحطب مع بحث المواطنين عن وسائل تدفئة بديلة قبل حلول الأشهر الباردة، فيما استنفرت وزارة الزراعة بكافة طواقهما العاملة في الميدان لوقف التعدي على الثروة الحرجية التي من المتوقع ان تزداد خلال الأسابيع المقبلة، في وقت ضبطت فيه الزراعة أشخاص قاموا بالتعدي على الأشجار خلال فصل الصيف وتخزينها لبيعها مع قرب فصل الشتاء.

يقول مدير زراعة لواء بني كنانة المهندس عبدالاله عبيدات إن المديرية سجلت ما يقارب 30 حالة تعد على الثروة الحرجية منذ بداية العام الحالي مقارنة مع 42 حالة العام الماضي، مؤكدا أن انخفاض الحالات جاء بسبب تشديد الرقابة من جهة وتطبيق القانون على المخالفين وحجز مركباتهم من جهة أخرى.

ارتفاع المحروقات خلال السنوات الماضية فتح الباب لتبرير ارتفاعات جديدة طالت جميع وسائل التدفئة البديلة لم تكن موجود من قبل، حتى بات الحطب، والبالة والجفت، حلما لدى شريحة كبيرة من الإربداويين لدرء البرد عنهم وعن أسرهم.

وتشير الأرقام المحلية الرسمية إلى أن معدل الفقر في المملكة لدى الأردنيين يبلغ 15.7 %، للعام 2017-2018، فيما تشير توقعات البنك الدولي إلى زيادة على المدى القصير في معدل الفقر الوطني بمقدار 11 نقطة مئوية بالنسبة للأردنيين، ليصل إلى حوالي 27 %.

ويدعم ذلك ما جاءت به دراسة نشرت في آب (أغسطس) من العام الماضي صادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، إذ أشارت إلى أن معدل دخل بعض الأسر في الأردن انخفض، وتضاعف عدد العائلات التي يقل دخلها الشهري عن 100 دينار أردني (140 دولارا) منذ انتشار جائحة كورونا.