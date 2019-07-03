وسط حضور حاشد “الحاج توفيق” يفتتح فرع (سي تاون) الجديد في العبدلي



عمان- وسط حضور حاشد افتتح رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق بحضور عضو مجلس ادارة (سي تاون) عمر حماد وعدد من الشخصيات الاقتصادية والإعلامية فرعا جديدا لسي تاون في العبدلي مول في بوليفارد العبدلي .

ادارة السي تاون حرصت على تقديم الضيافة لجميع الحضور بالإضافة لعروض البيع المتميزة، ما شجع الكثيرين على الشراء. وقال حماد: ان الفرع الجديد يأتي تنفيذه استجابة لرؤى سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني من تشجيع للاستثمار المحلي وتوفير شتى سبل الدعم للشركات الأردنية وبتعاون كافة الجهات الحكومية على درجة عالية من التفاني والدقة في آن واحد .

من جهته قال رئيس هيئة المديرين الدكتور جمال حماد أن هذا الفرع هو السادس لأسواق سي تاون بمساحة 4000 م2 وهو على درجة عالية من التطور لضمان أعلى درجات الجودة والراحة لرواد C-Townوبلغت كلفته نحو 2،5 مليون دينار وتم تجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات الداخلية للاسواق التجارية الكبرى لضمان تجربة تسوق مريحة ومرضية للزبائن ، موفرين بذلك ما يزيد على 150 فرصة عمل لابناء الوطن الحبيب .

ولفت حماد إلى ان الفرع الجديد يقع ضمن مشروع بوليفارد العبدلي في قلب العاصمة عمان والذي يعد من أكبر وابرز واضخم المشاريع التطويرية وأكثرها محاكاة لنمط الحياة العصرية على الإطلاق بأحدث النظمة التشغيلية لتضاهي عاصمتنا الحبيبة بحلتها الجديدة كبريات مدن العالم وليصبح بذلك مشروع العبدلي النموذج الأمثل للعمل والسكن والترفيه في مشروع حضاري متكامل .

واضاف بأنه سيتم تزويد السوق التجاري بالطاقة الكهربائية من مشروع انتاج الطاقة الكهربائية وفق نظام نقل أو توزيع الطاقة بالعبور بتقنية التوليد الفوتوضوئي (PV) الخاص بـ C-Town بقدرة ( 3،5 ميغا واط ) لخدمة اسواق السي تاون بكلفة تقارب 3 ملايين دينار أردني كخطوة للمساهمة في الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة . وتقدم حماد بالشكر والتقدير لكافة القائمين على نجاح هذا المشروع وتحديدا البنك الإسلامي الأردني لخدماته ودعمه المتميزين.