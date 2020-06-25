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وشاح مبلل لمقاومة الحر

منذ ساعة واحدة
ولف الرقبة بإشارب مبلل سيشعر الإنسان بالراحة".
ولف الرقبة بإشارب مبلل سيشعر الإنسان بالراحة".

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عمَان-الغد– أعلن الدكتور يفغيني كوماروفسكي، أنه يمكن استخدام الإشارب “الوشاح” لتبريد الجسم والوقاية من الجو الحار.

ويقول كوماروفسكي، “عندما يكون الجو حارا فعلا وليس هناك مكان تلجأ اليه، فإن أفضل وسيلة فعالة لتجنب الإصابة بضربة  شمس، هي لف الرقبة بإشارب مبلل بالماء. بالطبع يمكن استخدام أي إشارب لهذا الغرض”.

ويضيف، لماذا هذا مهم؟ “لأن الرقبة منطقة انعكاسية، تمر فيها أوعية دموية كبيرة، وتجري فيها عملية تبخر دائمة.

ولف الرقبة بإشارب مبلل سيشعر الإنسان بالراحة”، وفقا لما نقله موقع روسيا اليوم عن نوفوستي.

أزياء وشاح الرقبة
أزياء وشاح الرقبة

وأشار كوماروفسكي، إلى إمكانية رش مستحضرات طرد الحشرات على الإشارب قبل وضعه على الرقبة لحمايتها من مختلف الحشرات.

كما أن الإشارب يحمي جلد الرقبة من حروق الشمس التي غالبا ما تتعرض لها.

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