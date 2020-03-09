وصلوا إلى مركز جابر بعد نهاية الدوام .. مواطنون عالقون على الحدود الأردنية السورية – فيديو

احمد التميمي

اربد- علق عشرات المسافرين الأردنيين القادمين من سوريا إلى الأردن بين الحدين، بعد انتهاء الدوام الرسمي للعاملين في مركز حدود جابر الذي ينتهي الساعة السادسة مساءا وتوقف استقبال المعاملات، حسب ما نقله عدد من المواطنين المتواجدين بين الحدين لـ”الغد”.

وناشد المواطنين بادخالهم الى الاراضي الاردنية وخصوصا في ظل الاجواء الباردة ونفاذ كميات الطعام منهم وعدم وجود اي خدمات صحية، اضافة الى وجود اطفال وكبار سن ومرضى بحاجة الى عناية. وأشاروا الى انهم استكملوا معاملتهم من الجانب السوري ووصلوا الى حدود جابر ليتفاجئوا باغلاق الحدود دون معرفة الاسباب.