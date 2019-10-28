وصول أول رحلة للطيران منخفض التكاليف الى العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة– حطت في مطار الملك الحسين في العقبة، فجر اليوم، أول رحلة منخفضة التكاليف؛ لطائرات شركة إيزي جت العالمية قادمة من ميلان في ايطاليا وهي الرحلة الاولى لهذا الخط مباشرة دون توقف.

إلى ذلك، تصل أول رحلة طيران مباشر منخفض التكاليف الى مطار الملك الحسين في العقبة غدا قادمة من مدينة البندقية في ايطاليا دون توقف ايذانا ببدء تسيير هذا الخط المباشر والجديد بكلف منخفضة جدا من قبل شركة ايزي جت.

اما يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري الثلاثاء فتصل اول رحلة قادمة من مدينة ميلان الايطالية عبر شركة راين اير التي تشغل طيرانا منخفض التكاليف في العشرات من دول العالم حيث تعد رحلتها القادمة الى العقبة اول رحلة يتم تسييرها من البندقية مباشرة.

مفوض الشؤون الاقتصادية و السياحة في سلطة المنطقة الخاصة شرحبيل ماضي اكد ان تسيير الرحلات المباشرة منخفضة التكاليف الى العقبة وعبر شركتي الطيران الاكثر شهرة والاقل كلفة على مستوى العالم من شأنه ان يسهل وصول السياح من مختلف دول العالم للعقبة ومن ثم تمكينهم من زيارة المثلث السياحي الذهبي العقبة رم والبتراء وكذلك زيارة مختلف المناطق السياحية في المملكة.

وقال ماضي ان تسيير هذه الخطوط جاء ثمرة تعاون ما بين وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عبر تقديم العديد من الحوافز لهاتين الشركتين لوضع العقبة ومطارها على خريطة رحلاتها من مختلف دول العالم .

ويشار الى ان القطاع السياحي استطاع خلال السنة الماضية تحصيل ما يزيد على خمسة مليارات دينار ما يؤكد عودة السياحة الى حركتها الطبيعية بعد ظروف عدم التأكد التي مر بها الاقليم ويؤكد ايضا على اهمية القطاع السياحي في رفد الخزينة ودعم الاقتصاد الوطني بالعملات الصعبة .