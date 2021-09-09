وصول أول شحنة من النفط العراقي إلى الأردن

عمان- الغد- وصلت اليوم الخميس اول شحنة من النفط العراقي المصدر الى الأردن، تنفيذا للاتفاق الجديد، لتوريد 3.7 مليون برميل نفط، بمعدل 10 الاف برميل يومياً من النفط العراقي، تمثل قرابة 10% من الحاجة اليومية للاردن من النفط ومشتقاته، و بسعر تفضيلي يقل عن سعر برميل برنت 16 دولار، ليشمل اجور النقل وفرق النوعية، وفق مصدر.

وسيتسلم الاردن اعتباراً من اليوم وحتى مساء يوم السبت 90 صهريج عراقي بحمولة تقارب 20 الف برميل من خام كركوك العراقي، بعد ان كانت الصهاريج جاهزة على الحدود الاردنية بحمولتها منذ مساء يوم امس الاربعاء، الا ان موعد اغلاق حدود الكرامة الاردنية في السادسة مساءا ادى الى تأجيل تحرك قافلة الصهاريج حتى صباح اليوم، وكذلك حتى يتسنى لمصفاة البترول الاردنية استقبال صهاريج النفط نهاراً.

وتم تبادل النفط بين الصهاريج العراقية والصهاريج الاردنية على الحدود بين منطقتي الطريبيل العراقية والكرامة الاردنية(back to back) في الشحنات الاولى، على ان يتم بعد ذلك تذليل بعض الصعاب الفنية، ومن المتوقع في وقت قريب استكمال النقل (door to door) وذلك بعد السماح لقرابة 250 صهريج اردني و250 صهريج عراقي لنقل نفط كركوك مباشرة من مصفاة بيجي شمال العراق الى مصفاة البترول الاردنية في مدينة الزرقاء.