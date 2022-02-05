وصول التعزيزات العسكرية الأميركية إلى بولندا￼￼

أفاد ناطق باسم الجيش البولندي بأن نقل التعزيزات الأميركية إلى بولندا في إطار طمأنة الحلفاء القلقين من التوتر الروسي – الأوكراني «قد بدأ».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق الميجور برجنيسلاف ليتشينسكي قوله: «وصلت طلائع الجنود إلى مطار يسيونكا» في جنوب شرقي البلاد مضيفا أن الجزء الأكبر من الكتيبة الأميركية وقوامها 1700 جندي ستصل «قريبا».

وقال الميجور ليتشينسكي إن الاستعدادات اللوجستية «بدأت منذ الأسبوع الماضي». والسبت حطت طائرة على متنها جنود من الفرقة الأميركية 82 المحمولة جوا في يسيونكا. وكالات