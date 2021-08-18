باخرتان تحملان 131 ألف طن من الذرة والشعير في “ميناء العقبة”



احمد الرواشدة

العقبة – رست صباح اليوم على أرصفة ميناء العقبة الجديد الذي تديره شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء، باخرتان تحملان ١٣١ ألف طن من مادتي الذرة والشعير.

وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء بالوكالة الدكتور خالد المعايطه، إن رسو مثل هذه البواخر الكبيرة يؤكد جاهزية وقدرة ميناء العقبة الفنية واللوجستيات والإدارية كما يؤكد ثقة الخطوط الملاحية العالمية والسفن الضخمة بميناء العقبة على مختلف الصعد.

وأشار المعايطه إلى أن الباخرة الأولى تحمل شحنة من مادة الذرة وتزن ٧٤ ألف طن .

فيما تحمل الباخرة الثانية ٥٧ ألف طن من مادة الشعير مؤكدا أو عمليات التفريغ والمناولة تتم بآليات ومعدات الميناء.

ودعا المعايطه خطوط الملاحة العالمية العظمى باستخدام منظومة موانئ العقبة المختلفة باعتبارها الاحدث والأكثر تطورا والأسرع خدمة بين موانئ المنطقة والشرق الأوسط عموما.