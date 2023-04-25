وصول طائرة إجلاء تابعة لسلاح الجو الملكي قادمة من السودان

وصلت إلى مطار ماركا العسكري، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة إجلاء تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أرسلت إلى السودان بتوجيهات ملكية سامية لإجلاء الأردنيين وعائلاتهم وعدد من رعايا الدول الصديقة والشقيقة.

وأقلت الطائرة على متنها 90 مواطناً أردنيا وعدد من رعايا الدول الشقيقة.

وكان في استقبال الطائرة وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، الذي أكد أن توجيهات جلالة الملك شددت على ضرورة تكريس كافة الإمكانيات لإجلاء المواطنين الأردنيين من جمهورية السودان، إذ تعد هذه العملية أكبر عملية إجلاء قمنا بها.

وأشار الصفدي إلى أنه بوصول هذه الطائرة نكون قد استكملنا الجزء الأكبر من إجلاء المواطنين الأردنيين واخلينا الجزء الأكبر من مواطنينا ممن تواصلوا معنا وتواصلنا معهم، مشيرا إلى أنه ستصل في وقت لاحق اليوم طائرة أخرى تقل عددا من المواطنين الأردنيين وغير الأردنيين.

وأكد الصفدي أن السفارة الأردنية باقية في السودان حتى إجلاء أخر أردني، مشيرا إلى أن الكثير من الدول جعلت الأردن قاعدة لانطلاق عمليات الإجلاء لرعاياها من السودان.

وأعرب عن أمله أن يتوصل الفرقاء السودانيون إلى حل ينهي هذه الأزمة ويحمي الأشقاء في السودان من تبعات المزيد من القتال.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي قد أعدت خطة إجلاء بالتعاون مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ووزارة الداخلية ودائرة المخابرات العامة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وجرى تنفيذها من خلال خلية الأزمة الوطنية المشتركة التي تم تشكيلها منذ بداية الأزمة في السودان الشقيق.

وتأتي جهود القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بتسيير الطائرات، بالتشارك مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين خدمة للمواطنين الأردنيين أينما كانوا وفي كافة الظروف الطارئة. -(بترا)