وصول طائرة الإجلاء الأردنية الثامنة من السودان إلى عمّان

تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة في إجلاء رعاياها من جمهورية السودان الشقيق، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول طائرة الإجلاء الأردنية الثامنة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، إلى مطار ماركا العسكري، والتي تم تسييرها إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم، حاملة على متنها ٨٥ شخصاً؛ ٤٦ أردنياً، و٣٩ من رعايا دول شقيقة وصديقة شملت (سوريا، لبنان، الولايات المتحدة، كندا، النرويج، إرتيريا)، ومن موظفي المنظمات الدولية.

وقد بلغ عدد الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني والتي سيرتها المملكة الأردنية الهاشمية لإجلاء المواطنين الأردنيين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة ٨ طائرات، حملت على متنها ٦٦١ شخصاً، ٤٦٩ أردنياً، و١٩٢ آخراً من رعايا ٢٦ دولة شقيقة وصديقة. كما بلغ عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم على متن طائرات الإجلاء الألمانية التي اتخذت من المملكة قاعدة لانطلاق رحلاتها إلى السودان، ٣٠ مواطناً أردنياً.

ويشار إلى أن الطائرة الثامنة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني التي تم تسييرها إلى مطار بورتسودان الدولي اليوم، نقلت ٨ طن من المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية للصليب الأحمر الدولي ضمن عمليات الطوارئ التي ينفذها لأول مرة منذ اندلاع الأزمة.