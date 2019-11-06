وصول طائرة تحمل مصابي “طعن جرش” إلى المدينة الطبية

غادة الشيخ

عمان – وصلت إلى المدينة الطبية قبل قليل طائرة مروحية تحمل مصابين في حادث الطعن في جرش إلى المدنية الطبية في عمان.

وكان 6 أشخاص، من بينهم ثلاثة سياح مكسيكيين وسائحة سويسرية ورجل أمن، وأدلاء سياحيون أصيبوا في عملية طعن تعرضوا لها اليوم الأربعاء في المدينة الأثرية بجرش من شخص اعتدى عليهم بواسطة سكين.

وأشرف وزير الصحة الدكتور سعد جابر والسفير المكسيكي، ومدير شرطة إقليم الشمال، ومدير مستشفى جرش الحكومي ومحافظ جرش على علاج المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى جرش الحكومي.

وقال مدير الشرطة العميد وحيد النوافلة انه يتم حاليا متابعة حالة المصابين والأدلاء السياحيين وإجراء الإسعافات اللازمة لهم.

وجرى لاحقا نقل الحالات الحرجة بواسطة طائرة خاصة إلى مستشفى المدينة الطبية بعمان.

واشارت مصادر في مديرية الأمن العام إلى انه تم معرفة هوية منفذ عملية الطعن، وإلقاء القبض عليه ومباشرة التحقيقات معه.

بدوره، قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان شخصا اقدم اليوم في محافظة جرش، على الاعتداء بواسطة سكين على عدد من السياح ودليل سياحي واحد ضباط الصف من مديرية الامن العام عند محاولة القبض عليه وجرى اسعاف المصابين للمستشفى وهم قيد العلاج. -(بترا)