وصول طائرة روسية تقل 220 سائحاً إلى العقبة

عمان – وصلت إلى مطار الملك حسين الدولي في العقبة فجر الأحد، طائرة روسية تقل 220 سائحا، تعد الأولى ضمن رحلات مبرمجة للمملكة بعدل رحلة اسبوعياً وتستمر حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب بيان صحفي لهيئة تنشيط السياحة، قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز: إن وصول الطائرة السياحية فجر اليوم إلى العقبة وانطلاق السياح الروس منها لزيارة كافة المواقع السياحية والاثرية في المملكة، يدعم دوران عجلة الحركة السياحية.

وأشار الى أن حرص المملكة على عودة المجموعات السياحية الى الأردن، تدعمه الجاهزية العالية لاستقبال السياح من الخارج، سيما وأن المملكة استطاعت السيطرة على الوضع الوبائي والمحافظة على نسب منخفضة في اعداد الإصابات المسجلة بكورونا.

من جهته، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إن افواج السياح الروس القادمين للمملكة جاؤا من خلال شركة “ترافكو الاردن” للسياحة الوافدة.

وبين أن السياح سيستمرون بالوصول إلى العقبة تباعا في ظل الظروف الراهنة ورفع سلطات الطيران الروسية الأردن من قائمة الدول المعرضة لفيروس كورونا، ما شجع مواطنيها على التوجه للسياحة في ربوع المملكة، لافتا الى أن بدء وفود السياح الأجانب يحمل نتائج ايجابية مستقبلية للحركة السياحية بالمملكة.

وأكد عربيات أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والحوافز الممنوحة للطائرات القادمة الى العقبة، تسهم بشكل لافت في ازدياد حركة السياحة الوافدة، مشيرا الى أن الهيئة تتبع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض ضمن مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال عربيات، “نتوقع ارتفاعا في أعداد الطائرات الروسية والتي تحمل سياحا قادمين إلى المملكة خلال الفترة المقبلة”.-(هلا اخبار)