وصول طائرة سياح روسية إلى العقبة

عمان- حطت في مطار الملك حسين الدولي في العقبة فجر اليوم الأحد، طائرة روسية تقل سياحا روس، هي الثانية ضمن رحلات مبرمجة للمملكة بمعدل رحلة اسبوعياً، تستمر حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب بيان صحفي لهيئة تنشيط السياحة، اليوم الاحد، قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز: إن وصول الطائرة الى العقبة وانطلاق السياح الروس منها لزيارة المواقع السياحية والاثرية في المملكة كافة، يدعم دوران عجلة الحركة السياحية.

واضاف أن حرص المملكة على عودة المجموعات السياحية الى الأردن، تدعمه الجاهزية العالية لاستقبال السياح من الخارج، سيما وأن المملكة استطاعت السيطرة على الوضع الوبائي والمحافظة على نسب منخفضة في اعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.

مدير هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، قال آن بدء وصول السياح الأجانب يحمل نتائج ايجابية مستقبلية للحركة السياحية بالمملكة، مبينا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والحوافز الممنوحة للطائرات القادمة الى العقبة، تسهم بشكل لافت في ازدياد حركة السياحة الوافدة.

وأشار الى أن الهيئة تتبع سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض ضمن مطار الملك الحسين الدولي في مدينة العقبة، وقال “نتوقع ارتفاعا في أعداد الطائرات الروسية التي تحمل سياحا للمملكة خلال الفترة المقبلة”.

من جانبه، قال مدير عام شركة ترافكو، الشركة المستقبلة للسياح، باولو نوشيرينيو، “إن قدوم السياح الروس للاسبوع الثاني، يأتي نتيجة جهود مشتركة قامت بها الشركة وهيئة تنشيط السياحة الأردنية”، لافتا الى أن الشركة تعمل بجد في الأسواق الروسية ما أوجد قبلة مناسبة في الأردن كوجهة سياحية.

واضاف “ان عملنا يأتي ضمن جهد حقيقي سعينا له مع سلطات الطيران الروسية لوضع الاردن على خريطة السياحة الروسية حاليا، ورفع الاردن عن قائمة المناطق المعرضة للإصابة بفيروس كورونا لتستقبل المملكة فجر اليوم الاحد، السياح الروس القادمين اليها والاستمتاع بمواقعها السياحية المميزة”.-(بترا)