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وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني 62 إلى غزة

منذ ساعتين

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عمان – استكملت طواقم ومرتبات المستشفى الميداني الأردني غزة 62 اليوم الأربعاء، وصولها إلى القطاع بالتزامن مع مغادرة طواقم غزة 61 إلى أرض الوطن بعد أن أدت واجبها الإنساني والطبي تجاه الأهل والأشقاء في القطاع.
وقال قائد القوة: إن طواقم المستشفى بدأت فور وصولها أرض المهمة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بواجبها الإنساني وتأدية مهامها تجاه أهالي القطاع.
وبين مدير المستشفى أن المستشفى يضم جميع التخصصات الأساسية الطبية والتمريضية والصيدلانية والفنية والإدارية المتخصصة القادرة على القيام بالمهام والواجبات المناطة بها لتقديم الخدمة العلاجية التي يحتاجها الأهل في قطاع غزة على مدار الساعة.
يشار إلى أن المستشفى الميداني الأردني/غزة باشر أعماله بتوجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الملك عبدالله الثاني منذ عام 2009 لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للأشقاء في قطاع غزة.(بترا)

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