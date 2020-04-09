وصول عدد كبير من البواخر المحملة بالمواد الغذائية والأدوية إلى ميناء الحاويات

العقبة- أكد الرئيس التنفيذي لميناء الحاويات في العقبة ستيفن يوجالنجام على أن الميناء يعمل 24 ساعة وعلى مدار الاسبوع وبطاقة كاملة، مشيرا إلى زيادة حجم المناولة في الميناء مع وصول عدد كبير من البواخر المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأولية للصناعة.

وأوضح ان الميناء بانتظار قدوم عدد كبير من السفن المحملة بالأغذية واحتياجات الشهر الفضيل، مبينا أن الطاقة الاستيعابية للتخزين في الميناء مرتفعة.

ودعا التجار الى الاسراع بالتخليص على بضائعهم لتجنب الازدحام وتكدس البضائع، مشيرا إلى التعاون الكبير بين سلطة العقبة الخاصة وشركة تطوير العقبة لزيادة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية للمملكة.-(بترا)