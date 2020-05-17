وصول “فقراء المدن” للمياه خط الدفاع الأول ضد “كورونا”

إيمان الفارس

عمان- فيما يساهم الوصول للمياه والصرف الصحي والنظافة بقمع وعلاج كوفيد-19، أبدى تقرير دولي متخصص بقطاع المياه مخاوفه إزاء حرمان الفقراء في المناطق الحضرية وسكان المستوطنات العشوائية من الوصول إليها.

وأوصى التقرير، الذي صدر منذ يومين عن مركز موارد التنمية الاجتماعية والحوكمة (GSDRC)، وحصلت “الغد” على نسخة منه، بضرورة اتخاذ مختلف دول العالم، عدة إجراءات عملية يمكن من خلالها تحسين توافر المياه لما أسماه “فقراء المدن” في ظل تفشي وباء كوفيد – 19.

وحذر التقرير الذي جاء بعنوان “المياه لفقراء المدن وكوفيد – 19”، من التبعات السلبية التي قد تنعكس عن عدم قدرة شركات مرافق المياه، على استرداد التكاليف من خلال تعريفات المستخدمين خلال كوفيد – 19، ما قد ينجم عنه آثار على استدامتها المالية.

وبين التقرير أن انخفاض الإيرادات أثناء حالات الطوارئ أو الأزمات، قد يؤدي إلى زيادة اعتماد المرافق العامة على التمويل الحكومي والجهات المانحة، معربا عن قلقه حيال تأثير سوء تقديم الخدمة قبل وأثناء الأزمة، على رغبة العملاء في دفع ثمن المياه، مما يقلل من إيرادات المرافق العامة ويخلق حلقة مفرغة.

وأشار التقرير الدولي لدور الهياكل التعريفية المناسبة بدعم وصول المياه إلى الفقراء، وذلك من خلال السياسات المناصرة للفقراء والتركيز على القدرة على تحمّل التكاليف، والجدوى المالية للمرافق.

ورغم أهمية الدور الحيوي للمرافق المرتبطة بتوفير خدمات المياه في المناطق الحضرية، إلا أنها لا تصل بالضرورة إلى المناطق الأكثر فقرا، وفق التقرير الذي أشار إلى اعتماد الفئة الأشد فقرا على مجموعة من مصادر المياه بما في ذلك الباعة الخاصون، والمياه المعبأة، وتخزين المياه في المنزل.

ومع ذلك، اعتبر التقرير أن حقيقة الوصول إلى مياه المرافق أكثر تعقيدا مما تشير إليه الإحصاءات بسبب الاتصالات غير الرسمية والبائعين الذين يعيدون بيع مياه المرافق بأسعار أعلى، موضحا أن تقدير الوصول للمياه في المناطق الحضرية متعدد الأوجه، حيث أن الأسر المعيشية التي لديها أمن مائي ليست هي نفسها بالضرورة.

ورجّح التقرير أن يشمل توفير المياه مباشرة للمستوطنات العشوائية والأكثر فقرا، فضلا عن تدابير توسيع نطاق الوصول من خلال المرافق، ومجموعة من التدابير، تتضمن الاستجابات الطارئة للمياه في المناطق الحضرية، شاحنات المياه، وصهاريج تخزين المياه، وحفر آبار إضافية، وإصلاحات عاجلة للبنية التحتية للمياه وتعبئة المجتمع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية للمرافق.

ويمكن أن تشمل التدابير العملية التي من شأنها دعم توافر المياه لفقراء المدن في ضوء كوفيد – 19، كلا من فتح مصادر إضافية للدفع المسبق، كحلول الدفع المسبق مثل البطاقات الذكية والقسائم، والتي تقلل أيضا من الاتصال البشري، ودعم المسافة الاجتماعية، ودعم سعر مياه المرافق العامة من نقاط الوصول المشتركة، والعمل مع مزودي القطاع الخاص مع الأخذ بالاعتبار آليات الحماية الاجتماعية، فضلا عن رقمنة المدفوعات والتي من شأنها تخفيض الاتصال البشري، ومساعدة العملاء الفقراء على إدارة مدفوعات المياه واستخدامها، وزيادة تحصيل الإيرادات للمرافق.

وذلك إلى جانب دور إصلاح التسريبات لزيادة إمدادات المياه، سيما وأن عدة إجراءات متعلقة بالصيانة توقفت إثر الأزمة وإجراءات الحجر الصحي.