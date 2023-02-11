وصول مرتبات وحدة الإسناد الأرضي مالي 2 إلى أرض الوطن

وصلت الدفعة الثانية من مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية مالي 2 إلى أرض الوطن، فجر اليوم السبت، بعد انتهاء مهامهم في جمهورية مالي، وكان في استقبالهم في مطار الملكة علياء الدولي مدير سلاح الهندسة الملكي العميد الركن عماد الخمايسة.

وتأتي مشاركة القوة في الواجب ضمن مواصلة القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي عملها في حفظ الأمن والاستقرار وتقديم العون الإنساني للدول التي تشهد الحروب والكوارث أو الأزمات تحت مظلة الأمم المتحدة.

يشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي تشارك ضمن قوات حفظ السلام العاملة في مالي منذ تموز 2018 من خلال تقديم خدمات الإسناد الأرضي في مطار غاو شمالي البلاد.

والجدير بالذكر أن الدفعة الأولى من مرتبات وحدة الإسناد الأرضي مالي 2 وصلت إلى أرض الوطن في وقت سابق من الشهر الماضي بعد انتهاء مهامها من أرض المهمة. (بترا)