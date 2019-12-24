وصول موكب المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين الى بيت لحم

رام الله- وصل اليوم الثلاثاء، إلى مدينة بيت لحم قادما من القدس، موكب المدبر الرسولي لبطريركية القدس للاتين المطران بييرباتيستا بيتسابالا، لترؤس قداس منتصف الليل في كنيسة القديسة كاترينا المحاذية لكنيسة المهد، بحضور رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وكان في الاستقبال الرسمي للموكب في ساحة المهد في مدينة بيت لحم عدد كبير من المواطنين وفعاليات دينية مسيحية . وقال المدبر الرسولي فور وصوله ساحة المهد: “سنصلي من أجل السلام، بيت لحم مدينة جميلة، كل عام والجميع بألف خير”.

وأضاف : “سعيد برؤية أهالي مدينة بيت لحم، مسلمين ومسيحيين، يحتفلون معا بهذا العيد، إنها دلالة واضحة للسلام، وذلك من شأنه أن يساهم في تجاوز كافة الصعوبات”.- بترا