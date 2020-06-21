وصول 180 أردنيا عن طريق جسر الملك حسين

عمان- أكد مدير خلية إدارة أزمة كورونا، العميد مازن الفراية، وصول 180 أردنيا من دولة فلسطين الشقيقة عن طريق جسر الملك حسين، ضمن المرحلة الثالثة لإعادة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل من الخارج، التي تنتهي بتاريخ 24 حزيران الجاري.

وقال الفراية لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه سيتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي على جميع العائدين في الفنادق المخصصة لهذه الغاية لمدة 14 يوما، وتطبيق الحجر المنزلي عليهم لمدة أسبوعين باستخدام نظام الأساور الإلكترونية فور انتهاء مدة الحجر الإلزامي.-(بترا)