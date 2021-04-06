عمان- الغد- بحثت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، مع وزير الصحة فراس الهواري، الواقع الصحي والوبائي ومطاعيم فيروس كورونا.

وقال العين الحسبان، بحضور أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنية والإدارية الدكتور محمود زريقات، وأمين عام الوزارة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية بالوكالة الدكتور عادل البلبيسي، “إننا نعيش أزمة حقيقية وعميقة، تظهرها أعداد الإصابات والوفيات غير المسبوقة جراء الفيروس التاجي”.

وتساءل عن خطط تنظيم وتوحيد القطاع الصحي واستعدادات الوزارة لتأمين اللقاحات للمواطنين.

من جانبه، أكد الهواري وصول 196 ألف جرعة من لقاح “سيوفارم” من الصين اليوم، وأن الوضع اصبح جيدا مع بناء البنية التحتية للكوادر الصحية اللازمة للتطعيم، وسعي الوزارة لرفع عدد مراكز التطعيم بالمملكة إلى أكثر من 150 مركزا، مبينا أن عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح بلغ أكثر من مليون شخص.

وعرض للتحديات التي تواجه عمل الوزارة، وعلى رأسها نقص الكوادر الطبية في بعض الاختصاصات.

وأشار الوزير إلى أن الانتهاء من البنية التحتية للأكسجين وبعض نقص الكوادر الطبية سيكون خلال اسبوعين، مؤكدًا تشكيل خطة لترشيق الهيكل الإداري بكل شفافية ووضوح.

بدوره، قال البلبيسي، إنه جرى شراء 9 ملايين جرعة من لقاحات فايزر واسترازنكا وسينوفارم، تصل تباعًا بمقدار 35 ألف جرعة أسبوعيا، مؤكدا القدرة على التطعيم من 50 إلى 60 ألف جرعة يوميًا.

وأشار إلى أن لدى الحكومة ووزارة الصحة خطة طموحة للتطعيم، مرجحا أن يصل عدد متلقي المطاعيم في حزيران المقبل إلى 3 ملايين جرعة في معظم أنحاء المملكة.