وصول 25 مواطنا عائدين من السعودية

عمان- وصلت السبت حافلة لعائدين أردنيين برا من المملكة العربية السعودية عبر مركز حدود العمري، وفق مراسل “المملكة”.

وقال نائب مدير مركز حدود العمري، المقدم عماد القضاة، لـ”المملكة” إن هنالك تنسيق مسبق بين الجانبين الأردني والسعودي عند الحدود لتسهيل مرور المواطنين العائدين بلا تأخير.

وأضاف القضاة: “الآن وصلت أول حافة أردنية تقل 25 مسافرا وسيجري التعامل معها (…) هناك تنسيق بين الاجهزة الامنية والجهات المعنية كافة لاستقبال هؤلاء المسافرين وتسهيل حركتهم لارسالهم لمنقطة الحجر في البحر الميت”.

وكان مدير خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية، قال الاثنين 8 مايو/أيار، إن 1550 أردنيا سيصلون إلى الأردن من السعودية براً عبر معبر العمري الحدودي ضمن 4 دفعات، من أصل 3500 شخص سجلوا على المنصة المخصصة للوصول براً إلى الأردن.