وصول 3 بواخر إلى العقبة

احمد الرواشدة

العقبة – وصلت الى ميناء العقبة فجر اليوم الاربعاء اول 3 بواخر قادمة من السويس محملة بالمواشي والاغنام.

وقال مدير عام شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانيء بالوكالة الدكتور خالد المعايطة ان البواخر الثلاث تم استقبالها على ارصفة الميناء وبدأت اعمال تفريغها وفق خطة الشركة التي وضعتها لاستقبال السفن العالقة في قناة السويس بعد انتهاء مشكلة الباخرة العالقة منذ الاربعاء الماضي واعادة تعويمها.

ومن السفن التي وصلت، سفينة اوميجا المحملة ب 20 الف رأس غنم وفرغت حمولتها الساعة 1 صباحا باشراف مدير الشركة المعايطة.

واكد المعايطة ان سرعة الانجازفي عملية مناولة المواشي تعود الى الاستعدادات والتعاون من شركة جورج دحدل للوكالات البحرية وشركة التعقيم والزراعة وغيرهم.

وفي ذات السياق، وصلت الى ميناء الحاويات سفينة عملاقة تحمل مئات الحاويات والان يتم مناولة حمولتها على ارصفة ميناء الحاويات بانسيابية.