وصول 500 ألف جرعة لقاحات من الولايات المتحدة إلى مطار الملكة علياء

عمان– وصلت شحنة لقاحات كورونا من الولايات المتحدة تحتوي على 500 الف جرعة الى مطار الملكة علياء الدولي، ليل السبت/ الأحد.

وقال مندوب رئيس الوزراء وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ان التبرُّعِ الأميركي بشحنةِ من اللقاحات الواقية من فيروس “كوفيد 19″، سـتُسهم بشكل كبير في تدعيم وإسناد حملة الأردن الوطنية للتطعيم بهدف الوقاية من هذا الفيروس، كاستجابةً للتحدياتِ التي تفرضُها علينا هذه المرحلة من انتشارِ الوباء.

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وأضاف الهواري خلال استقبال الشحنة التي وصلت فجر اليوم الاحد الى مطار الملكة علياء الدولي وتحتوي على 500 الف جرعة، إنّ علاقات الصداقة التاريخية والاستراتيجية التي تربطُ المملكة الأردنية الهاشمية بالولايات المتحدة الأميركية، ترسخ التعاونَ الوثيقِ بينَ البلديْنِ والشعبينِ الصديقينِ على نحوٍ واسع، وفي كثيرٍ من الميادينِ، سيما ميدانِ الصحة.

واشار الدكتور الهواري الى ان الوباء يستدعي منا أخذ الدورِ المبادرِ في مواجهته من خلال تكثيف جهود عمليات التطعيم، وتشجيع المواطنين والمقيمين ضمن الفئات العمرية المستهدفة للإقبال على أخذِ المطعوم.

وأكد الهواري أنّ الحكومة ماضية بإعطاء المطعوم لكل من يرغب من الأردنيين والمقيمين واللاجئين، تجسيدا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وبالاستناد إلى خطة التطعيم الوطنية للوقاية من فيروس كورونا، والتي تُمثل جهداً وطنيا يرتكز إلى روح الشراكة والعمل كفريق واحد بين العديد من مؤسسات وأجهزة الدولة التي تعمل بكل جد واجتهاد لتأمين جرعات مأمونة وفعالة من المطاعيم، وإدارة مخزونها، ومختلف جوانب عملياتها، انتهاءً بوصول المطاعيم للجميع في الوطن. واشار الى أن الشحنة سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير في دعم الجهود الأردنية المتواصلة لمحاربة هذا الوباء وزيادة قدرتنا على إعطاء المطعوم من أجل تحصين المجتمع من مخاطر الإصابة بالفيروس وأعراضه الشديدة، والعودة للحياة الطبيعية وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

من جهته قال القائم بأعمال السفارة الأميركية مايكل هانكي، “عندما كانت الولايات المتحدة في امس الحاجة، أرسل لنا الأردن بسخاء معدات حماية شخصية، واليوم، تعد اللقاحات التي أرسلتها أميركا جزءاً من الدعم المستمر الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة للأردن”، مشيرا الى ان إجمالي المساعدات الأميركية المقدمة للاردن لمواجهة فيروس “كوفيد 19” بلغ حوالي 36.5 مليون دولار.

واكد هانكي ان التبرع باللقاحات اليوم يعكس التزامنا المستمر بدعم الأردن لمواجهة جائحة كورونا، وأن الشراكة بين الولايات المتحدة والأردن تعمل على إنقاذ الأرواح وتساعد الأردن في المضي قدماً نحو تحقيق التعافي الاقتصادي، مشيرا الى ان الرئيس جو بايدن قال، “منذ أن توليت الرئاسة، كان لدينا رؤية واضحة بأنّ علينا مواجهة هذا الفيروس على مستوى العالم انطلاقا من التزامنا الإنساني بإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح. هذا مسؤوليتنا تجاه قيمنا”.-(بترا)