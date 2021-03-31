وصول 66 ألف رأس من المواشي إلى ميناء العقبة

العقبة – وصلت إلى أرصفة ميناء العقبة اليوم الاربعاء، 3 بواخر محملة بحوالي 66 الف رأس من المواشي، منها 50 الف رأس من الأغنام بعد فتح قناة السويس.

وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ بالوكالة الدكتور خالد المعايطة في تصريح صحفي انه جرى التخليص على البواخر المحملة بالمواشي بالسرعة القصوى حفاظا على سلامتها، لافتا إلى أن هناك باخرتين ستصلان مساء اليوم بعد فتح قناة السويس محملة بالمواد والسلع التجارية والتموينية المختلفة.

وأشار إلى فحص المواشي من قبل الجهات المعنية ولم تتحمل شركات التخليص اية نفقات اضافية، مؤكدا جاهزية الميناء لاستقبال بواخر ضمن خطة استراتيجية وضعتها الشركة للتعامل مع اية ظروف طارئة في ظل الوضع الوبائي التي تشهده المملكة ودول العالم.