وصية عراقي بتغطية جثمانه بعلم ريال مدريد تثير جدلًا واسعًا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صور لوصية رجل عراقي توفاه الله، أمر فيها بتغطية جثمانه بعلم نادي “ريال مدريد” الإسباني، حيث تم تنفيذ وصيته كما طلب.

ووفقا للصور المتداولة، فقد تحدث الرجل العراقي المدعو “قاسم” في وصيته بأنه يعاني من مرض عضال، موضحا بأنه ليس له أبناء.

كما أوصى بأن يتم تغطية جنازته بعلم ريال مدريد ونشر الصور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، في حين أوصى بمنح راتبه التقاعدي لشقيقته “أم علي”، مطالبا من يرى وصيته بعدم التقصير معها.

وأظهرت الصور أيضا قيام البعض بتنفيذ وصيته، حيث ظهر جثمانه داخل المسجد قبيل الصلاة عليه مغطى بعلم نادي “ريال مدريد”.

الصور المتداولة للوصية والجثمان، أثارت ردود فعل متباينة من قبل المغردين، فمنهم من استنكر فعلته ووصيته الصادمة وسخر منها، في حين أشاد آخرون بوصيته لشقيقته التي تعكس صلته بأرحامه.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين ساخرا: “يجب ان يصلى عليه صلاة الغائب في السانتياغو برنابيو”.

وعلى الجانب الآخر، أبدى الكثير من المغردين إعجابهم بوصيته تجاه اخته، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يجعل حبه لأخته شفيعا له عند الله.