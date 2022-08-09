وضعية نوم تحمي من ظهور التجاعيد

الحصول على سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة مفيد لصحتك. لكن النوم في وضع خاطئ، أو على غطاء وسادة غير مناسب، يمكن أن يجعلك في الواقع تبدو أكثر إرهاقا.

لحسن الحظ، هناك أيضاً بعض الحيل لتحسين فرصك في الظهور في أفضل حالاتك عند الاستيقاظ.

تحدث خبراء الطب والجمال لصحيفة هافينغتون بوست الأمريكية حول العناصر الثلاثة: الموضع وأكياس الوسائد والغرض والتي ستساعدك في الحصول على النوم بأكثر طريقة ممكنة لمنع التجاعيد.

النوم على الظهر

وقال طبيب الأمراض الجلدية مايكل جاكوبس، مدير التكنولوجيا الطبية في كورتينا: النوم على ظهرك هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بتقليل التجاعيد.

وأضاف: عندما تنام على جانبك، ينثني الجلد ويكون هناك ضغط على جانب واحد فقط من الوجه، مما قد يسمح بتكوين التجاعيد. ويمكن أن يساعد النوم على ظهرك في مكافحة تلك الخطوط غير المرغوب فيها.

واتفقت أخصائية الأمراض الجلدية كورتني روبين على أن النوم على الظهر هو الأفضل للوقاية من التجاعيد.

وقالت كورتني: النوم بشكل تفضيلي على جانب واحد من وجهك، أو على بطنك، يمكن أن يؤدي إلى الضغط وفرض قوى القص على الجلد، إلى جانب تجعد الجلد. إن قضاء ساعات طويلة من النوم في وضع يتم فيه شد جلدك وتجعده من وضعية نومك يمكن أن يؤدي إلى تكوين التجاعيد بمرور الوقت”.

وقال أراش أخافان، طبيب الأمراض الجلدية: النوم بهذه الطريقة يزيل إمكانية ضغط وجهك على سطح ما طوال الليل، كما أنه يزيل أي تهيج محتمل من السطح الذي تنام عليه.

وحول فوائد الحصول على النوع الصحيح من أكياس الوسائد، قال جاكوبس “أكياس الوسائد الحريرية أفضل لبشرتك.

وأضاف: هناك احتكاك أقل بين جلدك والوسادة، مما يقلل من التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدث على بشرتك.

ويوصي جاكوبس أيضاً بأقنعة النوم أيضاً، حيث يقول “يمكن أن يؤدي استخدام قناع النوم الحريري إلى تقليل تكوين التجاعيد بشكل كبير من خلال حماية الجزء الأكثر حساسية من بشرتك حول عينيك.

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