عمان – رعى رئيس مجلس أمناء جامعة الزيتونة الأردنية عيد الفايز حفل وضع حجر الأساس لمبنى مكتبة الجاحظ التاريخية والواقعة في وسط مدينة عمان بحضور الأستاذ الدكتور محمد المجالي رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور علي أسعد الداود مدير المشروع، واحمد العبادي مدير دائرة العلاقات العامة. وممثلي المكاتب الهندسية المشرفة على المشروع المهندس عبد اللطيف البزور والمهندس محمد الشنطي وشركة السيد أحمد المنفذة للمشروع وأصحاب المكتبة شاهين وساهر المعايطة.

وأكد الفايز أن جامعة الزيتونة الأردنية تعتبر من الجامعات الرائدة في البحث العلمي وخدمة المجتمع حيث تقوم الجامعة بمجموعة من الأنشطة المجتمعية والتي تركز من خلالها على خدمة المجتمع المحلي سواء في المجالات الصحية أو التدريبية ويعتبر مشروع مكتبة الجاحظ من المشاريع الرائدة والتي من خلالها يتم تشجيع العودة للمطالعة وأهمية الكتاب. وأكد الفايزان جلالة الملك عبدالله الثاني قد كان متابعا لأحداث المكتبة المختلفة مما اعطاها أهمية ايضا لدى الجامعة والمجتمع المحلي.

من جانبه بين المجالي أن الجامعة تضع أولوياتها للمشاريع البحثية الوطنية والتي تتلاءم مع متطلبات البحث العلمي في المملكة، وان الجامعة تكرس معظم ميزانية البحث لمثل هذه المشاريع، ويعتبر إعادة إنشاء مكتبة الجاحظ من المشاريع المهمة التي نفذتها الجامعة وبالتعاون مع أمانة عمان وعلى نفقتها الخاصة والتي تعود فائدتها على العمانيين بمختلف أطيافهم وميولهم.

وأفاد مدير المشروع الأستاذ الدكتور علي الداود بأن هذه المكتبة التاريخية والتي يعود إنشاؤها لأكثر من مائة عام، تحتوى على مخطوطات يعود تاريخها لأكثر من ألف عام ومجموعة من الكتب النادرة ونسخ من القرآن الكريم بخط اليد.

وبين الداود بأن تصميم المكتبة قد عمل بحيث يتناسب مع النمط المعماري لوسط مدينة عمان وقد تم أيضاً، وافاد ايضا بأن الجامعة قد قامت بتجهيز البرمجيات الخاصة بهذه المكتبة وطريقة عملها بحيث تواكب التطور التكنولوجي الحالي والمستقبلي، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الأسبوعين القادمين.

وثمن الداود جهد أمانة عمّان الكبرى في تسهيل العقبات المختلفة التي تمت مواجتها اثناء التنفيذ وخاصة مدير التراث في الأمانة المهندس فراس الربضي.