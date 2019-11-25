وضع حجر الأساس لمجمع الدوائر بالرمثا

الرمثا-الغد- وضع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري حجر الأساس لمجمع الدوائر الذي سيقام مقابل مدرسة مصعب والذي سيضم الدوائر الخدمية المستأجرة لتكون في مكان واحد وذلك لتوفير الجهد على المواطنين.

وافتتح المصري سوق الرحمة (الكيال) للمنتجات الزراعية ومنتجات المرأة الريفية في منطقة “الكيال” بمدينة الرمثا بالقرب من سوق الخضار والفواكه، بدعم وتمويل من بلدية الرمثا الجديدة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية في الأردن ضمن برنامج (قدرة).

ويعرض في السوق الذي يضم 36 كشكا، منتجات متنوعة من الألبان وزيت الزيتون والمخللات والعسل والمأكولات الشعبية والحلويات والأشتال المختلفة والمنتجات الزراعية ومنتجات الرمان والأزياء الفلكلورية والشعبية والصناعات الخشبية.

وقال المصري إن إنشاء السوق هو نتاج لوحدة تمكين المرأة في بلدية الرمثا، حيث يوفر حوالي 100 فرصة عمل، حيث يعتبر ذلك نافذة تسويقية مهمة تحقق منفعة للأهالي والأسر، وتكون مصدر دخل وتشكل حافزا لهم لتسويق منتجاتهم المختلفة.